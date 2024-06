Università Padova entra in network europeo su studio cervello

Il Padova Neuroscience Center, struttura di ricerca dell'Università di Padova, è entrato a far parte di Ebrains, un'infrastruttura europeadi ricerca aperta, nata nel 2019, che raccoglie dati, strumenti e strutture informatiche di alta qualità per la studio del cervello. Ebrain, sottolinea l'ateneo patavino, costituisce una grande opportunità di co-progettare le future iterazioni degli strumenti e dei servizi all'avanguardia che l'infrastruttura di ricerca offre.

Queste capacità all'avanguardia, che comprendono un'ampia gamma di set di dati sul cervello, un atlante cerebrale multilivello, strumenti di modellazione e simulazione e l'accesso a risorse informatiche ad alte prestazioni e piattaforme robotiche e neuromorfiche, mirano ad aiutare i ricercatori europei a affrontare le principali sfide per la salute del cervello.

Supportato da 7 Dipartimenti, il Padova Neuroscience Center - Pnc è una struttura di ricerca dell'Università di Padova con 93 affiliati di ricerca tra professori ordinari, associati e assistenti e ospita il programma di dottorato in neuroscienze.





