Titoli da 'diplomifici' denunciati 25 addetti scuola

Anche nel trevigiano sarebbero in servizio 25 collaboratori scolastici assunti, tra il 2018 ed il 2020, in forza di falsi titoli acquisiti in strutture del Meridione oggi interessate da un'inchiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (Salerno).

Lo riferisce la Guardia di Finanza che ha per questo denunciato per falsità in atto pubblico altrettanti soggetti che avrebbero falsamente attestato di aver prestato servizio in scuole private, risultate poi realtà di altra natura, beneficiando di punteggi utili a scavalcare illecitamente, nella graduatoria generale, coloro che avevano dichiarato titoli realmente conseguiti. Questo relativamente al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) del 2017 volto all'assunzione di personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata).

Tale espediente, sostengono dunque le Fiamme Gialle, avrebbe permesso agli indagati "nel biennio 2018/2020, di assicurarsi l'assunzione, quali collaboratori scolastici, presso diverse scuole trevigiane".



