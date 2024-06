Sanità Veneto:al Pederzoli impianto di pacemaker senza fili

All'Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda è stato effettuato con successo il primo impianto in Veneto di un nuovo modello di pacemaker, completamente intracardiaco, dotato di una batteria con longevità superiore a 15 anni, più piccolo di una batteria mini-stilo che potrà essere rimosso e sostituito quando la batteria sarà esaurita.

La Cardiologia del Pederzoli, guidata da Filippo Leonardo, è stata tra i primi centri in Italia e la prima in Veneto a fare uso di questa nuova tecnologia di pacemaker senza fili.

Il nuovo dispositivo è stato applicato a una giovane paziente che necessitava di stimolazione cardiaca per episodi di blocco cardiaco ed episodi sincopali (svenimenti). Il pacemaker è indicato per il trattamento di pazienti con bradiaritmie cardiache.

Differentemente dai pacemaker tradizionali, che vengono impiantati in una tasca sottocutanea pettorale e trasmettono gli impulsi al cuore attraverso dei fili, detti elettrocateteri, questi nuovi pacemaker sono dispositivi totalmente intracardiaci, dal peso di qualche grammo, che vengono introdotti attraverso la vena femorale, in anestesia locale e fissati direttamente all'interno del ventricolo destro.



