A Rovigo vince Cittadin, candidata del centrodestra

A Rovigo Valeria Cittadin ha vinto il ballottaggio, con il 58,24% quando manca un seggio ancora da scrutinare, e il Comune passa al centrodestra, sconfiggendo l'ex sindaco Edoardo Gaffeo, che era appoggiato da due liste civiche più il Movimento 5 Stelle, ma non dal Pd.

"Errori ci sono - ha commentato Gaffeo - quando c'è una sconfitta, l'analisi più seria va fatta a mente fredda.

Cercheremo di capire quali sono stati gli aspetti su cui è necessario lavorare ulteriormente di fronte al centrodestra compatto. Il centrosinistra ha scelto di dividersi, condannando la città al fallimento di questo progetto. Le elezioni sono l'espressione del volere popolare. Partivamo con uno svantaggio notevole, era stato messo in conto di perdere, ma siamo convinti di aver fatto un buon lavoro. Comunque gli elettori hanno parlato in modo chiaro".



