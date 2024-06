L'Umana Reyer ingaggia il centro Alessandro Lever

L'Umana Reyer Venezia ha annunciato l'ingaggio su base pluriennale di Alessandro Lever, proveniente dalla Gevi Napoli. Ala/centro di 208 centimetri per 104 chili, Lever è nato a Bolzano nel 1998. Cresce cestisticamente nel vivaio della Piani Bolzano prima di trasferirsi, a 16 anni, alla Pallacanestro Reggiana con cui esordisce in Serie A, nella stagione 2015/16.

Nell'estate del 2017 si trasferisce in America dove gioca e studia a Grand Canyon University, vestendo per quattro annate la maglia dei Lopes, con cui diventa il secondo giocatore per presenze nella storia del college e terzo miglior marcatore. Nel 2018 viene eletto "Freshman of the Year" mentre nel 2021 viene inserito nel quintetto ideale della Western Athletic Conference.

Chiude l'esperienza universitaria americana con la Laurea in Business Management.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA