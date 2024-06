A Elisabetta Pozzi il 66/o premio Renato Simoni per la prosa

E' stato assegnato a Elisabetta Pozzi il Premio Renato Simoni di fedeltà al teatro di prosa, arrivato alla 66/a edizione. La premiazione dell'attrice genovese avverrà giovedì 4 luglio, come da tradizione sul palco del Teatro Romano di Verona, prima dello spettacolo "Amleto".

Una prima nazionale che inaugurerà il Festival shakespeariano 2024, con protagonista Francesco Montanari al fianco di Franco Branciaroli, il quale l'anno scorso ha ricevuto il 'Simoni'.

L'assegnazione ad Elisabetta Pozzi è stata decisa dalla giuria, presieduta dal sindaco Damiano Tommasi e composta dai critici di teatro Claudia Cannella, Roberto Canziani, Masolino D'Amico, Rodolfo Di Giammarco e Katia Ippaso. "Sono commossa, onorata e grata per questo premio - ha detto Pozzi -. Fedeltà al teatro: non la posso negare. Una fedeltà assoluta, maturata dalla consapevolezza che vivere in teatro e per il teatro per me è sempre stato necessario e vitale. Mi ha permesso di liberarmi del peso di me stessa e di sperimentare l'abbandono all'universo del mito, del sogno e della creazione. Come non poter rimanere fedele al teatro? Grazie".



