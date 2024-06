Sessant'anni di storia 'disco', cambia proprietà Muretto Jesolo

Cambia proprietà, ma non format, ilMuretto di Jesolo, una delle discoteche più note d'Italia, meta di migliaia di giovani soprattutto durante la stagione balneare. La famiglia Bettin, proprietaria storica del locale, fondato oltre 60 anni fa, ha passato la mano alla società Snackulture di Samuele Bucciol, Paolo Chiarella, Stefano Rampinelli e Alessandro Pegoraro, già gestori da più di due stagioni, che hanno dimostrato di voler dare continuità ad uno dei club più iconici del Paese.

"Dopo numerose proposte arrivate in questi anni - ha detto il fondatore, Vasco Bettin - finalmente abbiamo trovato un gruppo giovane e solido con una visione imprenditoriale e una passione forte, elementi indispensabili per portare avanti la storia di questo marchio e di questo luogo".

Negli ultimi anni ilMuretto ha effettuato investimenti economici legati non solo al cartellone artistico, con nuovi nomi internazionali e importanti dj del passato, ma anche a lavori di ristrutturazione di alcune zone del club e all'acquisto di un nuovo impianto audio in linea con i più grandi club al mondo.

Sabato 22 giugno il 'cambio della guardia' sarà festeggiato con una serata speciale ad ingresso gratuito, che vedrà in consolle il dj cileno Ricardo Villalobos.



