Estate in tour per i finalisti del premio Campiello

"Da Roma inizia il tour estivo del Campiello che proseguirà fino al Lido di Venezia prima di arrivare al Gran Teatro La Fenice il 21 settembre per la premiazione finale". Lo annuncia Enrico Carraro, presidente della fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, alla presentazione degli incontri letterari che i 5 finalisti del premio Campiello - Antonio Franchini con 'Il fuoco che ti porti dentro' (Marsilio), Federica Manzon con 'Alma' (Giangiacomo Feltrinelli), Michele Mari con 'Locus Desperatus' (Giulio Einaudi editore), Vanni Santoni con 'Dilaga ovunque' (Laterza), Emanuele Trevi con 'La casa del Mago' (Ponte alle Grazie) - affronteranno fino alla fine di luglio. L'incontro è l'occasione per presentare il viaggio letterario dei 5 scrittori e le 16 località italiane che ospiteranno gli autori finalisti del Premio: ogni tappa è un'occasione preziosa per il pubblico di incontrare gli scrittori e di approfondire la conoscenza dei loro romanzi.

L'iniziativa nata nel 2006 si inserisce nello spirito del Premio, che da sempre ha come obiettivo quello di diffondere la cultura e l'amore per la lettura tra la gente. "Il valore aggiunto del Premio Campiello - commenta il governatore del Veneto Luca Zaia - è quello di aver creato tante altre rassegne culturali di cui la mia regione è incubatrice". Dopo l'appuntamento di Roma con i primi incontri dal vivo con gli autori, che a turno raccontano trama e personaggi dei loro libri, la cinquina si sposta a Torino per poi proseguire il 25 giugno a Civitavecchia. Il giorno successivo, mercoledì 26 giugno, il tour proseguirà a Tivoli. Il ciclo di incontri continuerà il 27 giugno a Teramo; il 3 luglio a Milano mentre il 4 luglio la tappa sarà Cornuda, in provincia di Treviso. Venerdì 5 luglio si prosegue con la tappa di Udine per poi riprendere l'8 luglio a Gallipoli. Martedì 9 luglio gli autori saranno a Marina di Brindisi mentre il 10 luglio sarà la volta di Bisceglie. Gli incontri successivi si terranno il 24 luglio a Folgaria e giovedì 25 luglio ad Asiago. Gli ultimi tre incontri si terranno il 26 luglio a Cortina; sabato 27 luglio a Jesolo e domenica 28 luglio al Lido di Venezia.



