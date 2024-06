Il veneziano Nicolas Mosco è il miglior barista d'Italia

È Nicolas Mosco, 25enne di Campolongo Maggiore (Venezia), il miglior barista dell'anno, vincitore dell'Espresso Italiano Champion 2024. Il giovane veneto si è aggiudicato il titolo di migliore professionista in tema di espresso e cappuccino italiani. Mosco, ha sfidato altri 11 professionisti nella competizione organizzata dall'Istituto Espresso Italiano (Iei) a Caffè Milani di Lipomo (Como), Al secondo posto della finale Ilaria Izzo, mentre al terzo posto si è piazzato Matteo Colzani. Entrambi concorreranno insieme al vincitore nella fase internazionale della competizione. "Questa gara rappresenta per me una crescita professionale e insieme una tappa importante per il mio percorso professionale - ha detto il vincitore Mosco - io credo nella formazione che è uno strumento fondamentale per arricchire la professionalità e per continuare ad appassionarsi alla professione al punto che oggi posso definirmi un divulgatore del mondo del caffè, ovvero comunico quello che imparo giorno dopo giorno". Per il presidente dell'Istituto Espresso Italiano, Luigi Morello "il fatto che in finale siano arrivati tre donne e tre uomini e soprattutto che abbia vinto il più giovane tra i partecipanti rimarca questo concetto che si lega perfettamente a una delle principali mission di Iei, la formazione". I prodotti presentati in gara hanno rispecchiato i parametri di qualità dell'Istituto Espresso Italiano: per l'espresso una tazzina con circa 25 millilitri di caffè ornato da una crema consistente e di finissima tessitura, di color nocciola, una bevanda sciropposa con aromi intensi e ricchi di note di fiori, frutta, cioccolato e pan tostato. Per il cappuccino una crema finissima e lucida, con un perfetto bilanciamento di aromi del latte e del caffè.



