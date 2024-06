Bus Mestre: domani verrà dissequestrato il cavalcavia

Verrà dissequestrato domani il tratto del cavalcavia di Mestre (Venezia) dove il 3 ottobre scorso precipitò il bus de La Linea, causando 22 morti e 15 feriti. La Procura della repubblica di Venezia disporrà la rimozione delle ultime vecchie barriere di sicurezza del tratto interessato dall'incidente, che verranno sostituite con quelle nuove, a cura del Comune.

Dalle ore 9:30 alle 16:00 circa di domani, sarà pertanto interdetta la circolazione sul cavalcavia e, se necessario, lungo un tratto di via dell'Elettricità in direzione della Tangenziale A57, per consentire le operazioni.

L'area è già interessata dal cantiere per la posa delle nuove barriere di sicurezza, previste dai lavori avviati poco prima del disastroso incidente. Per la tragedia sono indagati tre funzionari del Comune di Venezia e l'amministratore delegato de La Linea.



