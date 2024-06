'Arbolia' dona ad Alleghe nuovo bosco di oltre 3.500 piante

Arbolia, la società benefit di Snam, e il Comune di Alleghe hanno inaugurato oggi un nuovo bosco da oltre 3.500 piante. L'intervento ambientale interessa l''area montuosa devastata dalla tempesta Vaia del 2018, che torna così ad essere popolata da alberi Arbolia è nata da Snam per sviluppare nuove aree verdi in Italia. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Alleghe Danilo De Toni, Claudia Marcolin, del Teatro Stabile del Veneto, Marta Pettena, manager di Arbolia.

Nell'area sono state messe a dimore 3.572 piante, in località Col de Foia, un'area che nel 2018 è stata devastata dalla tempesta. L'intervento, reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Alleghe, con la Regione Veneto e al sostegno economico del Teatro Stabile del Veneto, di Accenture e di Snam Rete Gas, garantirà, nel tempo, diversi benefici all'ambiente e al territorio in questione. Oltre a contribuire al ripristino della zona, sia da un punto di vista paesaggistico e della biodiversità, il bosco assorbirà fino a 473 tonnellate di CO2 e rilascerà fino a 345 tonnellate di O2 in 20 anni. Saranno invece 2.750 i kilogrammi di PM10 assorbiti in un anno.



