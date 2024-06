Terna, riavviato iter razionalizzazione rete valle del Piave

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riavviato il procedimento autorizzativo del progetto di razionalizzazione della rete elettrica nella media valle del Piave, a seguito della conclusione favorevole della procedura di Valutazione di impatto ambientale e del recepimento nel progetto di Terna delle indicazioni contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale. L'intervento, spiega Terna, prevede un investimento di 149 milioni di euro con cui saranno realizzati oltre 25 chilometri di nuovi elettrodotti in cavo interrato e 71 km di linee aeree che permetteranno la demolizione di 100 km di elettrodotti aerei esistenti, per un totale di 390 tralicci, attualmente interferenti con i centri abitati.

L'opera aumenterà la resilienza della rete in caso di eventi climatici estremi e consentirà il pieno sfruttamento della produzione idroelettrica locale. L'avviso pubblico sarà pubblicato domani su alcuni quotidiani locali e da oggi è consultabile presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli albi pretori dei Comuni interessati



