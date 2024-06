Sanità: Zaia 'abbiamo solo 17mila pazienti in attesa di visita'

Il Veneto sta cercando di risolvere positivamente la carenza di personale sanitario.

"Stiamo perfomando bene perché l'anno scorso a giugno avevamo oltre 128mila pazienti in attesa di una data per la categoria D, cioè 30 giorni d'attesa in Veneto - dice il presidente Luca Zaia - nel resto dell'Italia sarebbero il doppio. Oggi ne abbiamo 17mila, quindi si è sfoltito bene".

Zaia aggiunge di aver avuto dei dati di recente: "non abbiamo iscrizioni o pochissime a scuola di specializzazione per quanto riguarda medicina e chirurgia, la radioterapia addirittura ci sono iscrizioni: il che significa che mancano i medici e lo si vede anche in queste fasi della specializzazione. In Italia mancano 50mila medici, in Veneto ne mancano 3.500".

Alla domanda se il Veneto dovrà ancora ricorrere ai medici a gettone, Zaia ha risposto: "Trovandoli, visto e considerato che noi facciamo un bando di concorso per assunzioni almeno uno ogni tre giorni e molti di questo hanno posti non coperti perchè non ci sono candidati".



