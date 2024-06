Operatore autostradale travolto e ucciso sulla A27

Un operatore in servizio sull'autostrada A27 Mestre-Belluno è stato travolto e ucciso oggi da un camion in transito mentre era intento a segnalare la presenza di un'automobile in avaria sulla carreggiata. Il fatto è accaduto tra le province di Treviso e Belluno, nel tratto Vittorio Veneto-Fadalto. L'uomo era dipendente di una ditta appaltatrice, spiega una nota di Autostrade per l'Italia, precisando che il traffico sul tratto, dopo l'intervento dei soccorsi e della polizia stradale, ha ora ripreso a scorrere.

L'operatore stava percorrendo il tratto per raggiungere l'area di cantiere, quando si è fermato in prossimità del km 64+100 per prestare assistenza al conducente di una vettura ferma in corsia di emergenza. In quel mentre è stato investito da un autocarro in transito. Le dinamica dell'incidente, precisa Autostrade per l'Italia, è al vaglio della Polizia Stradale



