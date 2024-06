Minaccia di notte i passanti con una pistola, denunciato 19enne

Un 19enne italiano, con precedenti per rissa, è stato bloccato dalla polizia domenica notte mentre nel centro di Padova si avvicinava ai passanti con fare minaccioso, mostrando di aver una pistola sotto la maglietta.

L'allarme è stato dato al 113 da un uomo che ha raccontato di essere stato avvicinato dallo sconosciuto, in zona Largo Europa.

Altri testimoni avevano riferito che il giovane, con altri quattro coetanei, era stato visto estrarre una pistola semiautomatica in presenza di altre persone. Due pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico delle Volanti della Questura si sono messi sulle tracce del gruppetto, e poco dopo hanno individuato il ragazzo con la pistola, rivelatasi un'arma ad aria compressa prova del tappo rosso. I poliziotti, con indosso i giubbotti antiproiettile,, sono scesi dall'auto di servizio, intimandogli di gettare la pistola a terra, cosa che il 19enne ha fatto subito. L'arma è stata posta sotto sequestro ed il ragazzo, dopo le operazioni di identificazione, è stato deferito alla magistratura per porto di oggetti atti ad offendere.



