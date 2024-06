Un francobollo italiano per Marco Polo

Oggi è stato emesso un francobollo celebrativo dedicato a Marco Polo, nel 700° anniversario della morte; il francobollo consente la spedizione in posta ordinaria in America e in Asia e in Africa (al difuori dell'area mediterranea) fino a 50 grammi (pari a 4€).

La vignetta riproduce il mosaico raffigurante Marco Polo di Enrico Podio custodito presso i Musei di Strada Nuova a Palazzo Tursi di Genova.

Non è la prima volta che l'Italia repubblicana dedica un francobollo a Marco Polo: nel 1954 (per i 700 anni dalla nascita) furono emessi due francobolli da 25 e 60 lire; nel 1996 - in occasione della manifestazione filatelica 'Cina '96' - gli venne dedicato un francobollo da 1250 lire (che commemorava il suo ritorno dalla Cina). L'annullo speciale "primo giorno di emissione" è ovviamente disponibile a Venezia di cui Marco Polo era cittadino.



