Rapine in stazione a Portogruaro, arrestato giovane in Friuli

I carabinieri di Portogruaro (Venezia) e di Azzano Decimo (Pordenone) hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 20enne, ritenuto responsabile di tre rapine ai danni di studenti minorenni, commesse nell'area della stazione ferroviaria di Portogruaro.

Oltre al giovane, nel corso delle indagini sono stati individuati altri quattro ragazzi che hanno partecipato alle rapine, per i quali sono stati adottati un "foglio di via obbligatorio" dal Comune di Portogruaro della durata di 2 anni; due "avvisi orali"; due "divieti di accesso e stazionamento in determinati luoghi per ragioni di sicurezza" della durata di 1 anno".



