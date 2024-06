Festa musulmana nel vicentino, per la Lega donne discriminate

Donne musulmane nascoste all'interno di una sorta di recinto con un telo verde eretto come un muro per separarle fisicamente e visivamente dagli uomini nel corso di una preghiera. L'episodio è accaduto all'interno del parco pubblico di Villa Fabris a Thiene (Vicenza) nella giornata di domenica e concesso, per la festa musulmana del sacrificio, della comunità del Bangladesh. La scena è stata anche immortalata con alcune foto scatenando l'indignazione della Lega per il trattamento subito dalle donne islamiche in un luogo pubblico. A commentare quanto accaduto sui social anche il parlamentare vicentino del carroccio Erik Pretto: "Inconcepibile che uomini e donne vengano tenuti forzatamente separati nel corso di manifestazioni in luoghi pubblici in un paese democratico come l'Italia".



