Verona Pride, 5mila persone in piazza per i diritti Lgbtqia+

Si è svolta oggi l'edizione 2024 del Verona Pride, con il quale le strade della città si sono colorate della molteplicità di corpi, rivendicazioni e sensibilità che abitano quotidianamente i luoghi, trovando spazio e visibilità.

Per il primo anno, l'evento, inserito in un percorso di iniziative e lavoro condiviso anche con l'amministrazione cittadina sui temi Lgbtqia+, vede il patrocinio del Comune di Verona, in rappresentanza del quale è intervenuto anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi.

Dichiara Laura Pesce, presidente del Verona Pride: "sappiamo bene come anche la concessione del Patrocinio da parte del Comune non sia scontata: arriva dopo anni di manifestazioni, percorsi comuni, e vogliamo che da questo - dalla vicinanza delle istituzioni - ma anche e soprattutto dal movimento di piazza - si continuino a cambiare le cose. In un momento storico in cui molti diritti vengono calpestati, ritrattati e messi completamente in discussione, a chi dice che i Pride non servono più, noi rispondiamo con la piazza di oggi!" In più di 5mila persone hanno attraversato il centro città, partendo da Piazza Santa Toscana (Veronetta), passando per Ponte Navi e Piazza Bra, fino a raggiungere le Mura di San Bernardino, dove la manifestazione si è conclusa al Mura Pride Fest, con la musica di Elasi e Dj Rosma. Più di 25 le associazioni che hanno aderito al manifesto d'intenti e alla manifestazione stessa del Pride



Riproduzione riservata © Copyright ANSA