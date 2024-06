Scontro auto-moto, un morto nel Vicentino

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Statale 53 a Bolzano Vicentino per un incidente stradale tra un'auto e una moto nel quale è morto un motociclista.

La squadra ha sollevato la Fiat Panda con dei cuscini sollevatori per estrarre il motociclista finito sotto l'auto. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Illesa la coppia di anziani a bordo dell'auto.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.



