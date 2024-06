Veneto ricorda 160/o della fondazione della Croce Rossa italiana

Anche il Veneto celebra i 160 anni della fondazione della Croce Rossa italiana, nata a Milano il 15 giugno 1864, su iniziativa del medico Cesare Castiglioni, con il nome di 'Comitato dell'Associazione italiana per il soccorso ai feriti e ai malati in guerra'. La Croce Rossa Italiana prende forma su ispirazione dello svizzero Henry Dunant, dopo la terribile esperienza della battaglia di San Martino e Solferino del 1859. Il numero elevatissimo di morti e feriti fece germogliare l'esigenza di costituire un corpo di volontari per offrire soccorso ai feriti in caso di conflitti e alle persone più deboli e vulnerabili in tempo di pace.

"Da 160 anni - ha ricordato Luca Zaia, presidente del Veneto -è al fianco delle persone in difficoltà, per alleviare le sofferenze e prestare aiuto. Grazie ai volontari, ai professionisti e ai sanitari che vi operano, costituisce un punto di riferimento per l'Italia e tutti i suoi territori. A nome della Regione del Veneto un sentito ringraziamento alla Croce Rossa per essere il nostro faro nei momenti di difficoltà, per il contributo costante nell'assistenza alle persone bisognose, per portare soccorso durante ogni tipo di calamità".

"Da allora - ha aggiunto Zaia - l' organizzazione umanitaria, guidata da principi, ideali e azioni che quotidianamente sono il simbolo di umanità, è costantemente cresciuta, raggiungendo 190 Paesi. In Veneto sono oltre 9 mila i volontari della Croce Rossa, divisi nei 27 comitati territoriali che assicurano una presenza capillare nel nostro territorio. Donne e uomini che ogni giorno offrono il loro tempo e la loro competenza a chi è più svantaggiato, sempre in prima linea nell'affrontare le emergenze, dalle calamità naturali alle urgenze sanitarie come avvenuto ai tempi del Covid. Con determinazione, generosità e umanità - ha concluso - si occupano di inclusione sociale, salute, formazione delle nuove generazioni: un impegno fondamentale quello nelle scuole, per promuovere la propria attività e motivare tanti giovani volenterosi a diventare volontari".



