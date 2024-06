Specchi Rossi, iniziativa gruppo Dmo contro violenza di genere

"Truccata così non esci", "Mi hai provocato", "O mia o di nessun altro", "Nessuno ti crederà": sono alcune delle frasi con cui tra pochi giorni saranno allestite le aree beauty dei punti vendita Caddy's, Beauty Star e tutte le sedi del gruppo DMO, scritte con il rossetto su appositi specchi e seguite dal 1522, numero nazionale anti stalking istituito della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità.

Una campagna per il sociale, intitolata Specchi Rossi, che prende il via alla vigilia del cinquantesimo anniversario dell'azienda, l'apertura del primo punto vendita Caddy's.

L'iniziativa rientra in un progetto più ampio delle due insegne del gruppo commerciale, nel quale rientra anche un corso di formazione obbligatoria per il personale, sia in sede che nei punti vendita, un corso di formazione obbligatoria, volto a favorire la prevenzione della violenza di genere attraverso una maggiore consapevolezza sul fenomeno e sul ruolo che ciascuno può ricoprire nel contrastarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA