Rogo Grenfell Towel, Zaia, inaccettabili 10 anni per processo

"Non posso dimenticare Marco e Gloria, e le loro famiglie, e devo dire che questi dieci anni per il processo dell'incendio della Grenfell a Londra gridano vendetta. Non è possibile che le famiglie e la nostra comunità debbano aspettare dieci anni per sapere la verità. Vogliamo giustizia, giustizia per questi nostri due ragazzi". Lo dice all'ANSA il presidente del Veneto Luca Zaia, nel giorno del settimo anniversario del rogo della palazzina londinese in cui morirono anche due ragazzi veneti, Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Il processo per quelle 72 vittime è stato fissato dalla giustizia inglese nel 2028.

"Credo che questa - aggiunge Zaia - sia una d quelle situazioni in cui, nel rispetto dell'autonomia della magistratura e delle leggi inglesi, il nostro governo può intervenire e fare una moral suasion, perchè non si debbano aspettare 10 anni per avere giustizia, cosa che considero un'autentica vergogna".



