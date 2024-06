Autista di autobus di linea sorpreso ad acquistare eroina

Un autista degli autobus di linea a Padova è stato sorpreso dalla polizia mentre acquistava da uno spacciatore una dose di eroina. L'uomo, già sospeso dal servizio per tre mesi sempre per ragioni di stupefacenti, ha ammesso agli agenti di essere un cliente abituale del pusher, al punto che aveva concordato di pagargli la dose di eroina più avanti.

La polizia ha fermato anche il venditore, finito in arresto e processato per direttissima. Il giudice lo ha condannato a 9 mesi di reclusione, più una multa di mille euro. Per lo straniero, un 25enne nigeriano, sono già state avviate le pratiche per l'espulsione dal paese. Il fatto è avvenuto nelle vicinanze del capolinea degli autobus nel piazzale della stazione ferroviaria. L'autista non era in servizio in quel momento. Gli uomini della Questura lo segnaleranno al Prefetto ed anche all'azienda di trasporto pubblico urbano e extraurbano di Padova, perchè ne venga valutata e riconsiderata l'idoneità al servizio.



