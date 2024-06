Venezia, il cantiere di San Marco trasloca

Il cantiere di piazza San Marco a Venezia trasloca. Dalla metà del mese di giugno i lavori che gravitano sulla Piazza si fermano per lasciare spazio all'allestimento del palco che ospiterà i grandi concerti e gli eventi dell'estate.

"Procediamo nei tempi e come concordato con tutte le attività che si affacciano su San Marco", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto.

Il cantiere quindi si sposta verso Palazzo Ducale per svilupparsi dalla Porta della Carta verso il molo. "Cominciano così, anche in questa zona, i lavori alla pavimentazione che si protrarranno fino alla fine dell'estate: il sollevamento dei masegni, il ripristino della pavimentazione sottostante e quindi la messa a dimora degli stessi", precisa l'assessore.

Il cantiere tornerà in piazza San Marco nel mese di novembre per la messa a termine degli interventi che riguardano i sottoservizi e il completamento della pavimentazione.



