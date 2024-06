Stanno proseguendo anche oggi le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza delle abitazioni interessate nel tardo pomeriggio di ieri da una tromba d'aria che ha particolarmente colpito la località di Santo Stefano a Melara (Rovigo).

Il lavoro riguarda in particolare la rimozione di elementi pericolanti e la messa in sicurezza delle abitazioni, anche con coperture provvisorie, dopo lo scoperchiamento dei tetti.





