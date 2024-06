Cresce il fatturato per metà delle aziende costruzioni in Veneto

La filiera delle costruzioni veneta si trova in un momento di luci e ombre: lo sottolineato Saie Lab a Verona, laboratorio itinerante incentrato proprio sul tema della evoluzione progettuale e tecnica nelle infrastrutture e negli immobili per la logistica Parlano chiaro due dati in particolare: il portafoglio ordini, giudicato adeguato dal 78% delle imprese, e il fatturato del 2023, in crescita per più della metà delle aziende coinvolte (55%).

Se si considera solo l'ultimo quadrimestre, il 22% delle imprese registra un aumento dei ricavi, stessa percentuale di coloro che prevedono già di chiudere l'anno in positivo e del medio alto grado di soddisfazione relativo all'attuale andamento economico. Particolarmente rilevante il numero di aziende che hanno aumentato gli stipendi dei collaboratori, 4 su 10 (40%).

Ma la vera emergenza che colpisce le imprese è quella della mancanza di manodopera qualificata: oltre 8 su 10 (83%) hanno avuto difficoltà a reperirla sul mercato. Di conseguenza, la carenza di formazione tecnico-professionale risulta tra i principali fattori di criticità del settore (57%), superata solo dalla burocrazia (71%) e dagli aspetti fiscali (70%).

Se a questo si aggiunge che solo il 17% delle aziende del campione ritiene il livello di competenze già totalmente in linea con le proprie esigenze di crescita, allora diventa fondamentale puntare sulla formazione, tra le voci di investimento più importanti. Dall'analisi emerge che l'83% delle imprese ha attivato programmi di formazione per il potenziamento delle competenze del personale.

L'intelligenza artificiale è certamente un fattore che potrebbe favorire la crescita del comparto, velocizzando e rinnovando i processi industriali e l'offerta. Per questo metà del campione 50% si sta attivando per capire come implementare questa tecnologia nella propria attività. Se si guarda all'utilizzo di altre tecnologie, il mondo delle costruzioni veneto è già avanti e difatti sta già applicando, o applicherà, sistemi di sicurezza informatica, di 5G e infine di IoT (Internet of Things).



