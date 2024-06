A San Giovanni Lupatoto aperto un nuovo Spazio Enel partner

Apre a San Giovanni Lupatoto (Verona) un nuovo 'Spazio Enel Partner', punto di riferimento territoriale per cittadini, imprese, artigiani e attività commerciali del territorio della provincia scaligera, che propone assistenza per le forniture di elettricità, gas, fibra e nuove opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Sviluppato su un'area di 35 metri quadrati, il nuovo store, gestito dall'imprenditore Stefano Trovò, titolare della Risiko Srls, si trova nella via principale del comune di San Giovanni Lupatoto, con facilità di parcheggio e accessibilità, comodamente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. "Il panorama Lupatotino dei negozi di vicinato - sottolinea il sindaco Attilio Gastaldello - si arricchisce di energia.

L'arrivo di Enel aumenta l'offerta di servizi e la competitività sui prodotti energetici, a vantaggio dei cittadini. Ringrazio Enel per questo segno di grande attenzione al territorio di San Giovanni Lupatoto".



