Speranzon (Fdi), addio al terzo mandato? Assolutamente sì

"I veneti hanno deciso e con i risultati delle elezioni europee hanno orientato la scelta in modo evidente: la responsabilità di indicare il prossimo candidato per governare la regione Veneto nel 2025 per il nuovo quinquennio spetta a Fratelli d'Italia, ovviamente con il Centrodestra unito". Lo ha detto Raffaele Speranzon, vice-capogruppo al Senato di FdI, veneto, ad 'Affaritaliani.it', a proposito delle elezioni regionali del prossimo anno. Addio al terzo mandato? "Assolutamente sì - risponde - anche se in realtà sta già facendo il terzo mandato, ma per i veneti e per il centrodestra Luca Zaia è una grande risorsa che avrà modo di difendere gli interessi di cittadini e territorio svolgendo altre funzioni con altri incarichi. Non verrà dispersa la sua esperienza ma siamo in una fase politica nuova".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA