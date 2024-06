Sanità Veneto: Portogruaro fa scuola in chirurgia dell'anca

L'ospedale di Portogruaro (Venezia) fa scuola nella moderna chirurgia conservativa dell'anca. Non è un caso che nei giorni scorsi una delegazione di medici cinesi dell'ospedale di Pechino, specialisti di fama mondiale, siano giunti nella località del Veneto orientale per apprendere le nuove tecniche del settore.

Il presidio della provincia di Venezia è stato tra i primi in Italia - e ancora tra i pochi allo stato attuale - ad effettuare interventi con la moderna chirurgia nata dal professor Reinhold Ganz di Berna, che proprio a Portogruaro ha effettuato vari interventi, affiancato dal dottor Luigino Turchetto dell'Ulss 4.

La delegazione di medici cinesi - Hong Zhamg, Jianli Zhang, Hui Cheng - ha assistito ad un particolare intervento su un ragazzo di giovane età. "Questa tipologia di interventi - spiega il direttore dell'Ortopedia di Portogruaro, Stefano Saggin - viene eseguita a persone di giovane età, generalmente tra gli 8 e i 40 anni, con displasia d'anca, e ha lo scopo di prevenire l'intervento di protesi all'anca in soggetti giovani".

L'operazione è stata eseguita dagli ortopedici Turchetto e Saggin.

La conservativa dell'anca, spiegano dall'azienda sanitaria, è una tipologia d'intervento che viene eseguita solo in pochi centri specializzati italiani, tra i quali proprio l'unità di Ortopedia di Portogruaro, da anni all'avanguardia in questa materia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA