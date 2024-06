Mareggiata causa danni a litorale 'Isola Verde' e Sottomarina

La mareggiata che ieri si è abbattuta sulla costa veneta ha provocato danni ingenti alle spiagge e alle strutture dell'Isola Verde e di Sottomarina Sud, sul litorale chioggiotto, che hanno visto portar via dalle onde un pezzo di spiaggia. Questo a stagione turistica appena iniziata. Secondo il Comune di Chioggia, si tratta, in particolare per l'Isola Verde, di quella parte di litorale dove ancora non sono stati fatti gli interventi di contenimento da parte del Genio Civile ( barriere poste all'interno delle cosiddette "celle" formate dalle dighe di fronte al litorale della località marina ). Hanno confermata invece la tenuta, precisa l'amministrzione, dei tratti di litorale dove le "dighette" di contenimento sono già state posizionate.

"La devastazione dell'ultima mareggiata - spiega l'assessore comunale al demanio marittimo e all'ambiente, Serena De Perini - riguarda in particolare il tratto di litorale denominato Cella 6, la parte che non ha le opere di contenimento che invece sono state già fatte per altre celle, ad esempio la 4 e la 5, dove sono evidenti le ricadute positive dei lavori. Esprimiamo grande vicinanza agli operatori balneari, non solo a quelli di Isola Verde ma anche a quelli di Sottomarina Sud che hanno visto portar via dalla mareggiata un pezzo di spiaggia e le cui strutture hanno riportato danni ingenti. A stagione iniziata eventi come questo pesano in maniera significativa sull'attività economica". Per quest0o, aggiunge Perini, l'amministrazione chiede al Genio Civile "di proseguire nell'attività di pianificazione del posizionamento di strutture di contenimento anche alla Cella 6, così come già pianificato".



