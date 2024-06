Ferisce amica con le forbici, arrestata per tentato omicidio

Una cittadina dominicana di 46 anni è stata arrestata per tentato omicidio di un'amica con cui viveva, cittadina brasiliana 42enne, al culmine di una lite avvenuta in un appartamento a Rosà (Vicenza).

L'episodio risale al 9 giugno ed è stato reso noto oggi, dopo che il Gip ha convalidato l'arresto ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronto. A intervenire sono stati i carabinieri della Stazione di Rosà (Vicenza), in collaborazione con quelli di Romano d'Ezzelino e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bassano del Grappa.

I militari sono intervenuti all'interno di un appartamento Ater nel quale era stata segnalata la presenza di una donna con diverse ferite al corpo. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche, con lesioni agli avanbracci e vicino all'occhio sinistro, che le avevano fatto perdere i sensi per la copiosa perdita di sangue. Portata all'ospedale di Bassano è tornata cosciente, mentre i carabinieri hanno sentito la proprietaria della casa e i fidanzati delle due donne protagoniste della lite. E' stato così accertato che la donna brasiliana aveva colpito la vittima con una piccola forbice; uno dei colpi l'aveva presa, a pochissimi centimetri dall'occhio sinistro.

La vittima è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni, mentre l'arrestata è stata condotta alla casa circondariale di Verona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA