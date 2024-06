Art Night Venezia nel segno di Marco Polo

Più di 145 istituzioni coinvolte e centinaia di eventi in città, con concerti, musei aperti, mostre e molte iniziative culturali. Il tutto nel segno dell'anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. E' il programma di Art Night Venezia, che si terrà sabato 22 giugno.

L'iniziativa, da tempo entrata nel calendario ufficiale delle Notti dell'Arte europee, è ideata e coordinata dall'Università Ca' Foscari Venezia in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Regione. L'edizione 2024 è stata presentata stamane dal prorettore di Ca' Foscari Antonio Marcomini, e da Silvia Burini, direzione scientifica di Art Night Venezia.

"Quest'anno - ha detto Marcomini - Art Night si coniuga con i 700 anni dalla morte di Marco Polo, la persona che ha portato la cultura veneziana in Oriente e quella orientale in Europa, e si impernia sulla grande mostra cafoscarina che ci farà scoprire l'arte uzbeka. Oltre all'opportunità di visitare questa bellissima mostra, si associano altre iniziative concepite per l'occasione. Art night come tutti gli anni è gratuita e quindi per definizione inclusiva, rivolta a tutti".

Il via alle manifestazioni sarà sabato 22 giugno, alle ore 18, nel cortile principale di Ca' Foscari. Quest'anno il focus è sulla grande mostra "Uzbekistan: l'Avanguardia nel deserto", la prima esposizione in Occidente dei capolavori dei Musei di Tashkent e Nukus che espone anche 4 opere di Kandinskij



