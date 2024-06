Ac Verona, la corsa 1000 Miglia passa da Villafranca

La corsa 1000 Miglia farà tappa a Villafranca di Verona sabato 15 giugno 2024, nell'ultima tappa del percorso da San Lazzaro di Savena a Brescia. I concorrenti attraverseranno il suggestivo scenario del Castello Scaligero, dove l'Automobile Club Verona ha organizzato un'area per ospiti e invitati. All'esterno sarà allestita un'ampia area espositiva aperta a tutti, includendo esposizione di vetture, simulatori racing e il merchandise ufficiale di 1000 Miglia. L'edizione 2024 vedrà la partecipazione di 33 paesi, con l'Italia che si conferma quella con il maggior numero di concorrenti. Saranno presenti 71 esemplari di vetture che hanno preso parte alla storica 1000 Miglia di velocità, incluse Alfa Romeo, Bugatti, Porsche, Jaguar, Mercedes Benz e Ferrari.

Il programma dell'evento prevede l'apertura del Village 1000 Miglia venerdì 14 giugno 2024 alle 18 per una serata di anteprima che si unirà al Food Truck Festival "Cucine a Motore".

Non mancherà l'esposizione di rarissime Rolls-Royce grazie alla collaborazione con la British Motors di Villafranca.

La giornata clou sarà sabato 15 giugno 2024, con l'apertura dei cancelli del Castello Scaligero alle ore 8:00 per gli invitati all'area esclusiva. Alle 8:45 è atteso l'arrivo del Ferrari Tribute to 1000 Miglia, delle supercar e della 1000 Miglia Green, mentre la prima vettura della 1000 Miglia storica è prevista per le ore 10. L'evento si concluderà intorno alle 15.



