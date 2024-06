Torna manifestazione 'pizza in piazza' a Vicenza

Dal 14 al 16 giugno Vicenza ospiterà la seconda edizione di "Pizza in Piazza", evento dedicato al prodotto da forno più amato al mondo e proposto per valorizzarne qualità e cultura. Sarà piazza dei Signori ad offrire tre giorni di percorsi degustazione, laboratori per i più piccoli, e dibattiti tra le grandi firme del panorama dell'arte bianca. La manifestazione è promossa dall'Associazione Eccellenza Nella Pizza (Aenp) nata nel 2019 a Vicenza per volontà di Francesco e Raffaele Zavarise, padre e figlio, che attorno a questo marchio hanno sino ad oggi raccolto 50 pizzaioli italiani. Saranno nove le postazioni dedicate ai più grandi maestri pizzaioli del Veneto dove sarà possibile vederli proprio "con le mani in pasta" intenti a creare le loro pizze più significative, da quelle fritte, ai tacos-pizza, dalle proposte ai cereali a quelle dolci. L'iniziativa, presentata oggi in Comune a Vicenza, sarà occasione il 16 giugno per dibattito sul mondo della piazza incentrato in un talk-show tra i pizzaioli Enzo Coccia di Napoli, Luca Pezzetta di Roma, Renato Bosco di San Martino Buon Albergo (Verona) e lo chef stellato Matteo Grandi di Vicenza. Tema del contendere "Pizza senza confini: sempre più un'esperienza di ristorazione globale".





