Rugby: dopo scudetto, coach Marcato entra in staff tecnico Fir

Andrea Marcato, ex apertura ed estremo dell'Italia, da allenatore tre volte campione d'Italia sulla panchina del Petrarca Padova (2018, 2022 e, lo scorso 2 giugno nella finale di Parma vinta contro Viadana), entra a far parte dello staff azzurro. Lo fa sapere la Federugby, precisando che Marcato "curerà la transizione degli atleti elite dell'Accademia U23 del Benetton Treviso e affiancherà il responsabile tecnico dell'Italia U20 Roberto Santamaria come assistente".

Con Marcato entra a far parte dei quadri tecnici azzurri anche Alessandro Lodi, che lo scudetto l'ha vinto l'anno scorso alla guida del Femi Cz Rovigo e che ora "curerà la transizione degli atleti elite dell'Accademia U23 delle Zebre Parma", oltre a diventare anche lui assistente del ct della Under 20 Roberto Santamaria.

Sia Marcato sia Lodi, precisa la Fir "saranno da subito impegnati nella preparazione dei Mondiali U.20 che vedranno l'Italia impegnata in Sudafrica dal 29 giugno al 19 luglio dopo un test-match di preparazione contro la Spagna in calendario sabato 15 giugno a San Benedetto del Tronto".



