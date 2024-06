Moretti (Pd), 'è fatta,10 bambini salvati dall'inferno di Haiti'

"Ce l'abbiamo fatta. Finalmente i 10 bambini italiani adottati ad Haiti da 8 coppie di genitori sono atterrati questa mattina a Ciampino. Da mesi erano bloccati nel paese caraibico dove le bande criminali hanno il controllo della quasi totalità del territorio; oggi potranno abbracciare per la prima volta i loro genitori". Lo annuncia l'europarlamentare Alessandra Moretti, che ha seguito da vicino l'intera vicenda.

"Come avevo promesso - prosegue - fino alla fine mi sono battuta affinché il governo italiano si mobilitasse per queste famiglie. Grazie alla Farnesina, al Ministro Tajani e al suo staff, che hanno accolto sin da subito la mia richiesta di aiuto. Oggi ce l'abbiamo fatta. Adesso auguro tutta la serenità e felicità a questi genitori e ai loro figli".

All'aeroporto c'erano ad attenderli le quattro coppie (tre del Veneto, una di Milano) che li hanno adottati. I piccoli hanno età che variano dai 2 ai 10 anni.



