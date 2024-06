L'Italia produce ogni giorno 5,8 miliardi di Pil

Ogni giorno l'Italia produce 5,8 miliardi di euro di Prodotto interno lordo (Pil) che, convenzionalmente, è misurato attraverso la somma dei beni e dei servizi finali generati in un determinato arco temporale. Questi 5,8 miliardi corrispondono a 99 euro giornalieri per ogni cittadino italiano, neonati e ultra centenari compresi. Lo afferma una ricerca della Cgia di Mestre, ricordando che la definizione 'interno' del Pil si riferisce a quello che viene generato sia da imprese nazionali sia da imprese estere presenti nel Paese.

Le differenze regionali sono notevoli: se in Trentino Alto Adige il Pil per abitante giornaliero è pari a 146 euro, in Lombardia è di 131,8, in Valle d'Aosta di 130,1, in Emila Romagna di 118,9 e in Veneto di 110,8. Per contro, in Campania il Pil pro capite al giorno è di 63,4 euro, in Sicilia di 60,1 e in Calabria di 57,9.

Dal confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea, l'Italia sconta un gap importante, soprattutto nei confronti dei Nord Europa. Se in Lussemburgo la ricchezza giornaliera per abitante è di 336 euro, in Irlanda è di 266, in Danimarca di 179, nei Paesi Bassi di 164, in di Austria 149, in Svezia di 145 e in Belgio di 140. Tra i 27 Paesi dell'Ue, con 99 euro ci collochiamo al 12/o posto.



