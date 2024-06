Inaugurata a Gardaland torre a caduta per amanti del brivido

Inaugurata oggi a Gardaland l'attrazione 2024 del parco divertimenti d'Italia: Wolf Legend, una Drop & Twist Tower, ovvero una torre a caduta, per gli amanti del brivido e temerari di ogni età. I visitatori salgono lungo una torre ottagonale e, solo quando toccano il punto più alto dell'attrazione, cadono da 25 metri di altezza nelle fauci del lupo. attraversando nuvole di fumo.

"Wolf Legend è stata ideata e progettata dal team creativo di Merlin Entertainments dopo aver ascoltato e valutato le richieste dei nostri ospiti, tramite sondaggi che effettuiamo costantemente all'interno del parco" ha detto Sabrina de Carvalho, amministratore delegato di Gardaland. "Ogni anno - ha aggiunto -, investiamo nelle infrastrutture, nella gestione delle attrazioni e nei servizi. L'investimento complessivo per la stagione in corso si aggira intorno ai 14 milioni di euro.

Questa cifra comprende sia la realizzazione della nuova attrazione che l'allestimento degli spettacoli nel Parco, ma anche le iniziative e le manutenzioni straordinarie in tutto Gardaland Resort, compresi i tre hotel e il Sea Life". Intanto le presenze nel Resort confermano l'affezione della clientela italiana per il 54% ma anche straniera, soprattutto di area tedesca. "Ogni anno riceviamo milioni di ospiti e anche per la stagione in corso le prenotazioni sono in linea con le previsioni e per l'estate puntiamo a registrare un'occupazione del 95-98% come accaduto gli scorsi anni. L'obiettivo di Gardaland Resort è conquistare tutta la famiglia con esperienze inedite" ha concluso Sabrina de Carvalho. Attenzione: Questo messaggio è stato inviato da un mittente esterno all'agenzia ANSA. Si prega di fare attenzione ad eventuali collegamenti o allegati presenti, verificando la riconoscibilità della fonte.





