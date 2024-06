Parte la stagione di Caribe Bay con investimento da 1,5 milioni

Con l'arrivo di giugno, è ripartita la stagione di Caribe Bay, il Parco acquatico a tema di Jesolo che copre 80.000 metri quadri di superfice.

Numerose le novità, sostenute da un investimento di 1,5 milioni di euro, destinato a migliorare ulteriormente la vivibilità del Parco, con più spazio e più servizi a disposizione degli ospiti.

Si parte dalle attrazioni: tra il mitico Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d'Europa che permette di raggiungere i 100 km/h, e i salti nel vuoto di Jungle Jump, è arrivato Silver Waterfalls, restyling del precedente scivolo a doppia discesa e che offre anche un percorso pedonale al cospetto di una grande cascata, tra passaggi segreti, ponti sospesi e rovine Maya.

Novità anche sul fronte degli show dal vivo, con il nuovo spettacolo itinerante The Pirates of Silver Cove, un flash-mob ad elevato grado di coinvolgimento, con un'avvincente sfida acrobatica tra pirati e corsari. Sul fronte del relax ci sono la Laguna de Oro, la scenografica Shark Bay, gemellata con una vera spiaggia messicana, e l'esclusiva Playa Paraiso, attrezzata con cabanas privé dedicate. Per i bambini c'è anche Pirates' Bay con acque poco profonde, tanta sabbia, scivoli "kids-size", ombrelloni e una comoda nursery. Adiacenti al Parco si trovano il Caribbean Golf, minigolf a tema piratesco con 24 buche e la discoteca Vanilla Club con un ampio giardino



