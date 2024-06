Maltratta e minaccia di morte la moglie con coltello, arrestato

I carabinieri di Vigodarzere (Padova) hanno arrestato un uomo di 63 anni, di Villafranca Padovana, per aver maltrattato e minacciato di morte la moglie A far intervenire i militari è stata la stessa vittima chiamando il 112 dicendo che si era rifugiata presso l'abitazione dei vicini di casa per sfuggire all'aggressione del marito. La donna ha inoltre riferito che poco prima, mentre era in casa, era stata minacciata di morte dal marito che l'aveva inseguita impugnando un coltello da cucina. La donna per sfuggire all'aggressione è uscita dall'abitazione per cercare riparo, ma era stata aggiunta e fermata dal marito che l'ha spinta contro un mezzo agricolo che stava passando per la strada. La vittima è comunque riuscita a divincolarsi e a trovare rifugio presso l'abitazione dei vicini. Una pattuglia dell'Arma è giunta sul posto arrestando l'uomo che è stato poi portato alla Casa Circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA