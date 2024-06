Otb dà un 'certificato digitale' a Jil Sander, Margiela e Marni

Otb, il gruppo internazionale di moda e lusso di Renzo Rosso, a partire dalle collezioni autunno/inverno si doterà di un certificato digitale di autenticità per tutti i prodotti dei brand Jil Sander, Maison Margiela e Marni.

Il Gruppo ha incluso all'interno dei processi produttivi due passaggi per la creazione del certificato digitale di autenticità: l'inserimento della tecnologia Nfc in ogni capo e accessorio e la registrazione di tutti i prodotti sulla piattaforma blockchain di Aura. La standardizzazione di questo processo garantirà d'ora in avanti la creazione del certificato digitale di autenticità di oltre 1,5 milioni di prodotti all'anno dei luxury brand di Otb.

Dall'inizio del 2022, Otb ha già registrato sulla piattaforma blockchain fornita da Aura circa 1,2 milioni di prodotti dotati di chip Nfc, tecnologia che permette di accedere attraverso uno smartphone al certificato digitale di autenticità contente informazioni sul prodotto e sulla sua origine.



