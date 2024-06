Il Volo a Venezia, 'orgogliosi di cantare a San Marco'

"Siamo molto eccitati, l'idea di cantare qui ci rende orgogliosi". È questo il pensiero condiviso di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, voci inconfondibili del trio Il Volo, che il prossimo 4 luglio daranno il via alla stagione dei grandi concerti di Piazza San Marco a Venezia, con una tappa del loro tour 'Tutti per uno-Capolavoro'.

L'appuntamento è stato presentato stamani, alla presenza degli artisti, nel salone da ballo del Museo Correr. Il gruppo accompagnerà il pubblico attraverso i grandi successi della tradizione musicale italiana, che li hanno resi celebri in tutto il mondo nei loro 15 anni di carriera. "Il canto lirico è entrato a far parte del Patrimonio dell'Umanità l'anno scorso, e noi siamo gli unici giovani che portano questa cultura in giro per il mondo", ha detto Ginoble. Gli ha fatto eco Barone: "Canteremo i brani che abbiamo ereditato dal nostro patrimonio culturale. Ci sentiamo privilegiati di essere nati in Italia".

In scaletta non mancheranno i grandi successi del gruppo, da 'Grande amore' a 'Capolavoro', brano con il quale hanno partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Non è ancora ufficiale, ma "il concerto potrebbe cominciare sulle note di Ennio Morricone", ha detto Barone, ricordando anche il loro tributo discografico all'indimenticato compositore italiano. Morricone sarà omaggiato nella città di Venezia, sempre in Piazza San Marco, anche qualche giorno prima dell'esibizione del trio: il 29 giugno, infatti, la colonna sonora dello sceneggiato 'Marco Polo', prodotto dalla Rai nel 1982 e composta dal maestro, sarà eseguita in prima assoluta nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del viaggiatore e mercante veneziano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA