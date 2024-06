Bruciò vive moglie e amica, ergastolo per 72enne a Treviso

E' stato condannato oggi all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Treviso il 72enne Sergio Miglioranza, accusato di aver provocato la morte della moglie, Franca Fava (68) e di un'amica di lei, Fiorella Sandre (72) imprigionandole in casa e appiccando il fuoco alla villetta. I fatti risalgono al 10 giugno 2020 e alla base del gesto vi sarebbe un importo che l'uomo avrebbe riscosso in base ad un'assicurazione e che avrebbe potuto ripianare i suoi dissesti finanziari. Le perizie successivamente documentarono la premeditazione del gesto attraverso la predisposizione di inneschi e combustibile attorno all'immobile e bloccando un'uscita a pianterreno da dove le donne sarebbero potute mettersi in salvo. Per entrambe, colte nel sonno, la morte per asfissia è stata però inevitabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA