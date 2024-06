Alle Terme di Caracalla un impianto fa tornare il vapore

I giochi d'acqua progettati per l'impianto scenografico delle Terme di Caracalla, a Roma, prendono vita grazie alle soluzioni studiate da Idrobase Group, realtà di Borgoricco (Padova) specializzata nelle tecnologie per la gestione dell'acqua in pressione.

Il sistema di 60 ugelli montati su una rampa di 18 metri ed in grado di nebulizzare 42 litri d'acqua al minuto, genera infatti l'effetto nebbia grazie al quale è possibile rivivere la presenza dell'elemento idrico nel sito termale realizzato 1.800 anni fa.

Sul fondale della vasca, 20 getti completamente immersi ed accompagnati da altrettanti riflettori, realizzano giochi d'acqua e di luce. L'impianto di nebulizzazione consente di produrre la nube ricreando la suggestione del vapore negli ambienti riscaldati.

"Non è la prima volta, che partecipiamo alla realizzazione di fontane ed impianti scenografici, dalla Polonia al Kuwait - spiega uno dei titolari, Bruno Gazzignato - ma questa opportunità è stata unica, perché siamo intervenuti sulla storia in un sito di straordinario fascino".



