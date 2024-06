Stalking a compagna, un arresto e un ammonimento nel veneziano

Un uomo è stato arrestato e un altro invece è stato destinatario di un provvedimento di ammonimento del questore di Venezia, entrambi per atti persecutori.

In un caso il Commissariato di Marghera e Chioggia hanno notificato ad un uomo un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di comunicazione e avvicinamento alla ex compagna e ai luoghi da lei frequentati. L'indagato, rintracciato a Cavarzere, era stato denunciato per stalking. In passato il questore aveva già ammonito l'uomo che non ha però smesso di agire verso l'ex compagna con atti persecutori.

Nei giorni scorsi, invece, la Squadra Mobile hanno arrestato un altro uomo per atti persecutori nei confronti della ex compagna che aveva chiamato il 113 dopo essersi accorta che la sua auto era stata gravemente danneggiata. Gli agenti, saputo che l'ex compagno della donna, in numerose occasioni, le avrebbe rivolto minacce telefoniche, hanno svolti approfondimenti arrivando pi ad arrestare l'indagato che ora è in carcere.

Da inizio anno la questura ha adottato 108 provvedimenti tra ammonimenti per violenza domestica e per atti persecutori. Nello stesso periodo c'è stato un incremento per gli atti persecutori con 34 provvedimenti adottati a fronte dei 23 emessi nel medesimo periodo del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA