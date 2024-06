Petrarca Padova campione d'Italia, batte Viadana 28-10

Il Petrarca Padova è campione d'Italia di rugby per la 15/a volta. Nella finale scudetto di oggi, giocata in un 'Lanfranchi' di Parma gremito in ogni ordine di posti, i veneti hanno battuto per 28-10 (17-10) il Viadana, la squadra che aveva vinto la stagione regolare per poi superare i playoff con il doppio successo contro Colorno e Valorugby. Ma oggi ha trovato di fronte il miglior Petrarca della stagione, capace di emergere nel passaggio fondamentale del derby di semifinale contro il Rovigo e poi di giocarsi gli ultimi 80 minuti con una lucidità a tratti cinica, sorretto da un impianto di gioco solido e molto ben preparato dallo staff tecnico diretto da coach Andrea Marcato.

Questo lo 'score' della finale scudetto: nel pt 2' c.p.

Farias (3-0); 6' c.p. Lyle (3-3); 22' m. Esposito, t. Lyle (3-10); 24' m. Trotta, t. Lyle (3-17); 33' m. di punizione Viadana (10-17); nel st 19' c.p. Lyle (10-20); 33' c.p. Lyle (10-23); 40' m. Fernandez, n.t. (10-28)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA