Chiude con oltre 30mila visitatori Salone Nautico di Venezia

Con oltre 30mila visitatori chiude i battenti la quinta edizione del Salone Nautico di Venezia, che per 5 giorni ha portato all'Arsenale l'eccellenza della nautica italiana e i maggiori cantieri internazionali che hanno scelto Venezia alla ricerca dei nuovi mercati.

Oltre 300 le barche in esposizione, di cui 240 in acqua (messe in fila sommano 2.800 metri) lungo le banchine della Darsena Grande e i pontili dedicati, con uno sviluppo di 1.100 metri, 270 le aziende, 30 i nuovi cantieri e 15 le première mondiali. La manifestazione - realizzata da Vela spa per conto del Comune di Venezia in collaborazione con la Marina Militare Italiana che gestisce lo specchio acqueo - è appoggiata da Governo e Regione del Veneto che l'ha riconosciuta evento internazionale.

"La prima edizione del Salone Nautico Venezia - ricorda il sindaco Luigi Brugnaro - è stata una sfida e un test per l'Arsenale, che è la naturale location per questa tipologia di eventi e per una grande fiera nautica, come si sta dimostrando questo Salone. Siamo arrivati alla quinta edizione e per gli appassionati della nautica il Salone è diventato un punto di riferimento, fiore all'occhiello del Made in Italy ma anche vetrina per le novità dei grandi cantieri internazionali.

Abbiamo investito molte risorse nel recupero del complesso e scommesso in un suo uso che fosse compatibile con la sua storia e con quello che ha significato nei secoli. La crescita costante di espositori e visitatori, che ringrazio, è la prova che avevamo ragione e che questo luogo non può che essere la casa dell'arte navale. Abbiamo ormai un primato nel dibattito sulla navigazione sostenibile", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA