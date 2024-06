Al Salone Nautico di Venezia la quarta 'E-Regatta'

Si è tenuta anche quest'anno al Salone Nautico di Venezia la "E-Regatta", manifestazione dedicata alla mobilità elettrica, organizzata da Assonautica Venezia in collaborazione con l'Associazione Motonautica di Venezia e Vela Spa.

Quarta edizione per questo evento che si è concluso oggi attraverso una sfilata di barche, gare e un convegno sulla "Transizione Ecologica, energetica e digitale" organizzato da Assonautica Venezia.

Stamani al Salone Nautico si sono quindi svolte le premiazioni delle gare di barche elettriche svoltesi il 31 maggio: lo slalom, gara di velocità e la "E-Ballerina", competizione dove ogni concorrente effettua una coreografia in acqua.

Dodici le aziende in gara, di cui la metà straniere da Slovenia, Francia, Spagna, Ungheria e Norvegia. A vincere il premio assoluto, dato dalla somma del punteggio delle due gare, è stata l'azienda slovena Eyet. A vincere la gara di slalom ancora un'azienda slovena, Edyn, mentre sul gradino più alto della E-Ballerina la pugliese As Labruna, che ha portato la musica dal vivo in barca con un violoncellista.



