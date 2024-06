31-6 a Edimburgo, Benetton nei quarti dell'Urc

Mentre il rugby italiano vive la vigilia della finale scudetto Viadana-Petrarca Padova di domani a Parma, a conferma della crescita del movimento arriva un nuovo risultato di prestigio per il Benetton Treviso, dopo il raggiungimento della semifinale di Challenge Cup (equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio). I biancoverdi si sono infatti imposti per 31-6 contro Edimburgo conquistando l'accesso ai quarti di finale dell'Urc, United Rugby Championship, torneo che prima dell'ingresso delle franchigie sudafricane si chiamava Celtic League. E' la seconda volta che Treviso è fra le migliori otto da quando prende parte alla ex competizione celtica.

I punti segnati oggi dal Benetton sono così suddivisi: Izekor 2 mete, Mendy 1 meta, Ratave 1 meta, Albornoz 1 meta, Smith 3 trasformazioni.



